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伊朗外長訪中商討核談判 德黑蘭批美新制裁凸顯敵意

中央社／ 北京23日綜合外電報導
美國中東特使魏科夫。 路透社
美國中東特使魏科夫。 路透社

伊朗美國將於26日在阿曼舉行新一輪核談判，伊朗外交部長阿拉奇今天訪問中國商討相關議題。此外，伊朗外交部發言人批評美國新制裁措施凸顯華府「敵對態度」，對談判缺乏善意與誠意。

法新社報導，伊朗與美國將於26日在阿曼舉行第3輪核談判，由阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）領銜談判。

伊朗與美國的核專家26日也將在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行技術性會議。

阿拉奇告訴伊朗國營電視台：「我們有必要讓中國朋友了解最新進展，並且諮詢他們。」

中國是2015年伊朗核協議的簽署國之一，該協議限制伊朗核計畫。但3年後，美國總統川普單方面退出，導致該協議受挫。

阿拉奇說：「中國過去在核議題上扮演重要且具建設性角色，未來同樣需要扮演此一角色。」

伊朗核協議是2015年由德黑蘭當局和西方強權簽訂，協議要求伊朗限制自身的核野心，以換取各國放寬制裁。

此外，伊朗外交部今天抨擊美國對其石油網絡實施新一輪制裁，稱此舉凸顯華府在第三輪間接核談判前的「敵對態度」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，美國對伊朗人民施加制裁的政策「與其聲稱希望對話與談判的立場明顯矛盾，顯示美方對談判缺乏善意與誠意」。

伊朗 外交部 核武 核能 美國

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