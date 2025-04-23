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泰國總理貝東塔訪柬埔寨 雙方續打擊邊境詐騙集團

中央社／ 曼谷23日專電

泰國總理貝東塔今天和明天造訪柬埔寨，這是貝東塔上任後首次造訪柬埔寨。她表示，兩國警方將繼續緊密合作，打擊網路詐騙，並將持續合作，根除盤據在泰柬邊境地區的犯罪集團。

今年是泰國和柬埔寨建交75週年，貝東塔今天早上和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會面，兩人並見證兩國官員簽署「跨境環境污染合作備忘錄」，透過資訊交換與能力建設，強化雙方在應對PM2.5污染方面的合作。

貝東塔表示，泰柬將加強安全合作夥伴關係，雙方同意推動各層級軍事合作，以維護共同邊界的和平與穩定。她感謝洪馬內支持兩國警方緊密合作，打擊網路詐騙，並將持續合作，根除盤據在泰柬邊境地區的犯罪集團。

貝東塔表示，泰柬致力於加快邊境地區的發展，泰國已準備好主辦於邊境地區舉行的聯合內閣會議，同時正式啟用首座「泰柬友誼大橋」，兩國將加速掃除邊境地雷，並促進雙邊邊境經濟特區的合作。

貝東塔指出，雙方將推動簽署雙邊公路運輸協議，以允許私人車輛跨境通行，並發展跨境鐵路貨運服務，以降低物流成本、提升效率，進而加強泰柬以及更廣泛區域的連結性。

貝東塔表示，泰柬將深化經濟合作，目標是將雙邊貿易額由100億美元提升至2027年的150億美元，雙方同意在東協框架下加強合作，推動區域經濟整合及湄公河次區域的經濟連通。

她指出，泰柬將加強觀光合作，加強「六國一目的地」倡議，並更新「邊境通行協議」，以促進跨境旅遊；並確保柬埔寨勞工透過合法管道被招聘，以獲得適當的福利和權益。

柬埔寨 泰國 詐騙

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