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大陸可能單方面解除對歐盟制裁 北京魅力攻勢緩和歐中關係

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自從川普再度入主白宮、尤其是對世界各國揮起關稅大棒以來，歐中關係出現了緩和的跡象。 路透社
自從川普再度入主白宮、尤其是對世界各國揮起關稅大棒以來，歐中關係出現了緩和的跡象。 路透社

（德國之聲中文網）《南德意志報》最先報導了這一消息，稱圍繞北京希望單方面部分解除制裁，歐洲議會議長梅索拉(Roberta Metsola)近期與中國大使多次會晤。梅索拉的一名發言人也對該報證實，談判已經進入最後階段，「解除制裁並恢復與中國的關係對歐洲議會來說一直很重要。」

報導進一步指出，針對歐洲議會人權委員會的制裁也可能被中方解除。

歐中之間的這一輪相互制裁來自2021年三月。當時，歐盟以及英國、加拿大、美國都對中國新疆生產建設兵團的四名領導人施加制裁，指控他們在當地打壓維族人。北京方面旋即出台反制措施，對歐洲議會議員加勒(Michael Gahler)、格魯克斯曼(Raphaël Glucksmann)、久丘克(Ilhan Kyuchyuk)、萊克斯曼(Miriam Lexmann)、包瑞翰(Reinhard Bütikofer, 又譯比蒂克菲爾)以及議會人權委員會施加制裁。幾天後，歐洲議會凍結了《歐中投資協定》的審批程序。

中方當時還對另外5名個人以及三家歐洲機構施加了制裁，其中包括著名的柏林墨卡托中國研究中心。《南德意志報》稱，這些制裁措施並無解除跡象。

歐盟委員會下轄的歐盟對外行動署對北京的動議態度冷淡。一名發言人表示，歐盟方面沒有發現新疆的人權狀況有所改變，所以將維持與新疆有關的對華制裁措施。

北京的魅力攻勢

自從川普再度入主白宮、尤其是對世界各國揮起關稅大棒以來，歐中關係出現了緩和的跡象。就在今年3月，習近平在北京和多名歐洲經濟界代表會談，表示外資企業對中國現代化進程有著關鍵作用，並呼籲歐洲企業加強投資中國：「投資中國就是投資未來」。西班牙首相桑切斯不久前到訪北京時，習近平也對他說，中國一直將歐盟視作「多級世界的支柱」，呼籲加強團結合作來應對「世界上日益增多的風險和挑戰」。

不過，歐洲的外交官則警告不應對歐中關係過度樂觀，認為歐盟應該堅持對中國的明確要求。一名不願具名的德國外交官就對《南德意志報》表示，今年7月預計在北京舉行的歐中峰會上，「我們會帶著明確的要求參加。」

遭到制裁的包瑞翰本人也對《南德意志報》表示，歐盟必須利用當前的形勢來貫徹其長期以來對北京的要求，之中包括要求中方停止支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭、減少對產能過剩行業的補貼等等。他警告說，歐盟不應該被中方的魅力攻勢攻陷，因為中國的戰略立場其實根本未曾改變，「哪怕川普也沒法讓極權主義中國變成歐洲的夥伴。」

（綜合報導）

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人權 北京 新疆 歐盟 習近平

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