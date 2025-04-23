與大陸緊張升高 菲律賓：準備接收印度第2批布拉莫斯飛彈

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，菲律賓準備接收購自印度的第2批布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈。在菲律賓和中國緊張升高之際，這款飛彈預計將增強其海岸防衛能力。

路透社報導，馬尼拉2022年與布拉莫斯航太公司（BrahMos Aerospace）簽署價值3億7500萬美元的3套布拉莫斯飛彈系統採購合約，首套已於去年4月交付，這將是第2套。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）告訴記者：「既然它們行將抵達，我們也會有必要作為，確保妥為運用。」

印度售予菲律賓的布拉莫斯飛彈系統射程為290公里，可以從水面艦艇、水下潛艦及陸地機動平台發射，是菲律賓軍方現代化其中一環。

第2批布拉莫斯飛彈系統交付之時，正值馬尼拉和北京在南海衝突時起、導致外交與安全關係緊張之際，最近雙方還互控對方進行間諜活動。中國聲稱擁有絕大部分南海的主權。

針對中國近日逮捕遭控從事間諜活動的3名菲律賓人，鐵歐多洛予以強烈反駁，稱這些指控不可信。

中國國營「中國日報」（China Daily）3日引述安全官員報導，中國當局逮捕3名菲律賓人，指控他們為菲律賓情報機構蒐集中國軍方機密情資，並稱3人已坦承犯行。

鐵歐多洛說：「菲律賓人在中國有什麼刺探能耐？我們對他們國內發生的事有什麼興趣？他們在西菲律賓海的所作所為才是我們關切之所在。」西菲律賓海是菲律賓政府對菲國在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即針對鐵歐多洛上述談話作出回應。