快訊

疑公益侵占逾3千萬 林岱樺胞弟續押、親信住持再押2個月

日職／5局失3分→5.2局失7分 古林睿煬初登板挨轟無緣勝投

整棟建築狂晃！土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

聽新聞
0:00 / 0:00

整棟建築狂晃！土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
土耳其伊斯坦堡金融區一棟建築展示著著國旗，攝於22日。路透
土耳其伊斯坦堡金融區一棟建築展示著著國旗，攝於22日。路透

土耳其災害與應變管理署（AFAD）23日表示，一場規模6.2的強震撼動了最大城市伊斯坦堡與其周邊地區。

半島電視台報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，此次地震規模6.02級，深度為10公里。地震襲擊與震動了伊斯坦堡的建築物，可以見到民眾離開建築物。

根據AFAD的報告，第一場地震規模為3.9，於當地時間12時13分襲擊了錫利夫里（Silivri）區海岸。第二起規模為6.2，當地時間12時49分襲擊了同一地點。第三場地震規模為4.4，於當地時間12時51分襲擊了伊斯坦堡的大切克梅傑（Büyükçekmece）區。

BBC記者蓋林（Orla Guerin）指出，在她身處的伊斯坦堡歐洲側社區，居民湧上了街頭，她則從自己的大樓跑了出來，「我在自己的公寓裡感覺非常明顯」。

蓋林說，在她所身處的伊斯坦堡街道上，鄰居們已聚集在一起，站在遠離建築物的地方，有些人顯然驚魂未定，目前還沒有任何傷亡相關的消息，「我曾在我住的大樓感受到之前的地震，但在伊斯坦堡生活的6年裡，我從未感到像這次一樣強烈的地震」。

蓋林寫道，「整棟建築在搖晃。我在裡面躲了幾秒鐘，當震動繼續時，我衝出了大樓。一位鄰居說，她公寓裡的燈掉到了地上」。她表示，雖然在土耳其生活意味著與地震的風險同在，「但今天的地震讓許多人害怕，2023年土耳其南部的兩次毀滅性地震仍記憶猶新」。

伊斯坦堡 土耳其 地震 建築

延伸閱讀

大陸桌協高層地震！劉國梁突然卸任 馬龍有新身分

地震、股災重擊！創世捐款驟減近4千萬 1個月經費蒸發

強震大火燒毀試卷欲哭無淚 緬甸逾6萬大學考生須重考

土耳其禁止計畫性剖腹產 醫學正當理由除外

相關新聞

整棟建築狂晃！土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

土耳其災害與應變管理署（AFAD）23日表示，一場規模6.2的強震撼動了最大城市伊斯坦堡與其周邊地區。

大阪世博開幕第11天 入場突破100萬人次

2025年世界博覽會主辦單位今天宣布，大阪世博從4月13日開幕至今第11天，累計入場突破100萬人次，主辦單位特別在世博...

犯嫌拍下暴行…喀什米爾恐攻至少26死 背不出伊斯蘭宣言就槍殺

印度控制的喀什米爾（Kashmir）昨天發生恐攻，已知至少26人死亡。印度媒體指出，犯嫌用隨身攝影機錄下作案過程；倖存者...

「日本夏威夷」變成慘烈戰場！硫磺島曇花一現的興衰故事

2006年，美國電影導演克林伊斯威特（Clinton Eastwood）接連推出兩部和硫磺島有關的作品，一部是美軍視角的《硫磺島的英雄們》（Flags of Our Fathers），另一部則是日軍視角的《來自硫磺島的信》（Letters from Iwo Jima）。讓硫磺島這座太平洋上的小島，成了國際上耳熟能詳的地名。

韓隔7年重啟分界線實彈軍演 第4顆軍事偵察衛星在美發射

南韓陸軍22日表示，陸軍21日在京畿道坡州市的韓朝軍事分界線（MDL）附近實施炮兵實彈射擊訓練，這是該訓練根據韓朝「九一...

印控喀什米爾恐攻：觀光客26死，分離主義的憤怒激化？

印度控制的喀什米爾地區，4月22日發生恐怖攻擊，數名槍手在當地的觀光旅遊景點發動攻擊，已知至少26人死亡、多人受重傷，死者多為印度在地的遊客。目前印度警方仍在追捕槍手，分離主義的「喀什米爾反抗軍」（Kashmir Resistance）已公開宣稱犯案，其理由是反對印度大舉移入外來人口，導致當地人口結構改變。喀什米爾地區由於其地緣位置特殊，讓印度、巴基斯坦、以及中國之間皆有主權糾紛。印度控制的區域，過去也是最大宗的穆斯林族群所在的邦，因而屢屢發生衝突，武裝叛亂與暴力攻擊頻仍。然而此次將遊客視為攻擊目標是過去罕見，可能進一步導致當地的矛盾激化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。