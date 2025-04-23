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克什米爾恐攻已26死 莫迪提前回印度緊急因應

中央社／ 新德里23日專電

印度控制的克什米爾（Kashmir）昨天傳出造成至少26死的恐怖事件，才剛到沙烏地阿拉伯訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天立即提前回國，並與高階官員緊急開會因應。

莫迪21日在印度接見美國副總統范斯（JDVance），討論貿易、關稅等問題後，22日飛到沙烏地阿拉伯，原訂進行兩天的國事訪問，但因為克什米爾恐攻事件，莫迪昨天提前回國。

今日印度（India Today）指出，莫迪昨晚離開沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah），甚至缺席了沙烏地阿拉伯官方舉辦的正式晚宴，便急返印度。

莫迪回到新德里後，隨即與外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、次長唐勇勝（Vikram Misri），及國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）等官員舉行緊急會議。

印度外交部表示，印度與沙烏地阿拉伯在國防、投資、能源、人文等領域，建立互利、實質的夥伴關係，也對促進區域和平、繁榮、安全、穩定，有共同的利益和承諾。

印度外交部提到，恐攻發生後，印度內政部長夏哈（Amit Shah）曾向莫迪報告此事，莫迪一方面要求夏哈前往現場視察並採取一切適當措施，同時也在與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會晤時，提及這次恐攻事件。

莫迪在X表示，發動襲擊者是逃不掉的，並強烈譴責這起恐攻，他說：「我要向失去親屬的人表達哀悼，我也祈願傷者能早日康復，我們正為受影響的民眾提供一切可能的援助，」

莫迪也說：「這令人髮指的行徑，幕後黑手將被繩之以法...他們絕對逃不掉的，他們邪惡的計畫絕對不會得逞。我們打擊恐怖主義的決心堅定不移，而且會更加堅定。」

這次恐攻發生在22日下午2時30分左右，一群身穿迷彩服的恐怖份子，在避暑勝地巴哈甘（Pahalgam）開槍掃射遊客，這被認為是查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）最嚴重的一次攻擊事件。

查摩與克什米爾邦的邦長阿布杜拉（Omar Abdullah）表示，傷亡人數仍待確認，但稱這次攻擊「規模比近年任何針對平民的襲擊都要大上許多」。

印度情報部門懷疑，涉入這起攻擊的恐怖分子至少5到6人。據悉，出面承認犯案的組織，包括巴基斯坦人在內的外國恐怖分子，他們早在幾天前潛伏在當地進行偵查。(編輯：韋樞)

印度 沙烏地阿拉伯 莫迪

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