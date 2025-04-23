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印度喀什米爾爆恐怖攻擊！26名觀光客遭掃射慘死 現場血流成河

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度喀什米爾地區22日發生恐攻事件，一群手無寸鐵的遊客遭武裝團體槍擊，至少26人死亡。法新社
印度喀什米爾地區22日發生恐攻事件，一群手無寸鐵的遊客遭武裝團體槍擊，至少26人死亡。法新社

印度喀什米爾地區22日發生恐怖攻擊事件，一群手無寸鐵的遊客遭武裝團體槍擊，造成至少26人死亡，罹難者大多是印度人。

衛報報導，槍擊事件發生在風景秀麗的貝薩蘭山谷（Baisaran Valley），距離喀什米爾首府斯利納加爾市（Srinagar）東南方約48公里，為知名旅遊城鎮巴哈甘（Pahalgam）的一處熱門景點。襲擊約於當地時間下午3時發生，據稱襲擊者從附近山區進入，經松林掩護接近遊客後突然開火。

根據當地民眾上傳至社群媒體的畫面，現場一片混亂，地面滿是血泊，傷者哀號聲四起。由於該地交通不便，緊急救援動用直升機將傷者撤離。

一名當地導遊告訴法新社，「我聽到槍聲後趕到現場，有人倒地不起，看起來已經死亡。我用馬載著部分傷者撤離。」一名女倖存者則向印度新聞社PTI表示：「我丈夫頭部中彈，還有7人也在襲擊中受傷。」

當地官員指出，多數罹難者為印度國內遊客，來自卡納塔卡邦、奧里薩邦與古吉拉特邦，另有2名外國人也在名單之中。據悉，現場至少有6名傷者仍在治療中。

喀什米爾地區主要民選官員阿布杜拉（Omar Abdullah）表示：「這次襲擊的規模超過近年來針對平民的任何攻擊。」

印度總理莫迪譴責此為「令人髮指的惡行」，並因此中斷原定對沙烏地阿拉伯的訪問。他強調：「兇手將被繩之以法，這些邪惡的陰謀永遠無法得逞。我們打擊恐怖主義的決心堅不可摧，只會更加堅定。」

根據印度外交部說法，美國總統川普22日晚間致電莫迪，表達對印度的「堅定支持」。

當地警方封鎖現場，展開全面搜捕行動。初步調查顯示，約有2至3名槍手向人群開火後逃逸，該地僅能步行或騎馬進入。

一名目擊者向《今日印度》表示：「我們當時還以為是在放鞭炮，直到聽到尖叫聲才知道出事了，立刻逃離現場。」另一位不具名男子則稱：「我們一路狂奔了4公里，現在還在發抖。」

喀什米爾地區長期處於印度與巴基斯坦爭議之中，自1989年爆發反印度叛亂運動以來，區域內武裝衝突頻仍，儘管近年來暴力程度有所緩和。

印度於2019年廢除喀什米爾自治地位，將原先的查謨－喀什米爾邦分割為兩個由中央政府直接管轄的地區——查謨與喀什米爾以及拉達克邦（Ladakh）。

印度 死亡

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