荷情報局：俄對歐洲加強混合攻擊 中國仍是重要威脅

荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）今天發布年度報告指出，俄羅斯正在增加暗中破壞歐洲社會的混合攻擊，而中國對俄國作戰的支持及對台灣所採侵略立場，使其仍對歐洲構成嚴重威脅。

路透社報導，MIVD局長芮辛克（Peter Reesink）在報告中說：「我們見到俄羅斯對歐洲構成的威脅正在升高，包括在其對烏克蘭的戰爭可能結束後仍是如此。」

報告還指出，「在荷蘭我們見到（俄羅斯）首度對公共服務單位發動網路破壞行為，目的是為了對系統取得控制。雖然已遭到攔阻，但這是首次」。MIDV並未說明事涉哪個單位。

根據報告，MIVD發現俄羅斯的1起網路活動鎖定荷蘭的關鍵基礎設施，可能為了破壞行動做準備。

西方國家近幾年曾表示，俄中兩國採取的混合式威脅正變得愈來愈具攻擊性。

MIVD說，這類威脅包羅萬象，可以是實體上破壞關鍵基礎設施，或是藉宣傳假消息、刺探情報和網路攻擊來影響社會或讓社會不穩。

MIVD並重申警告，指數個俄羅斯實體為了刺探情報而繪製北海基礎設施位置圖，並對網路纜線及水、能源供應管線進行破壞。

針對中國威脅，MIVD另指出，北京仍不斷努力透過投資和間諜活動取得西方知識，尤其是對荷蘭的半導體產業。

MIVD去年說過，中國的網路刺探情報活動比原本以為的規模更大，專門攻擊西方政府和國防公司。