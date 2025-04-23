前進印太…英艦打擊群 不排除穿越台海

繼二○二一年後，英國航空母艦打擊群廿二日再度展開對印太區域行動部署。中央社報導，對於是否前往台灣海峽、南海執行自由航行行動時，打擊群指揮官布萊克莫爾准將說，「所有選項當然都存在」。

打擊群的領軍航艦「威爾斯親王號」、防空驅逐艦「無畏號」、反潛巡防艦「里契蒙號」和加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」都在廿二日啟程。四艦將在英吉利海峽與挪威海軍兩艘船艦及英軍油料補給艦「湧潮號」會合，總計七艘船艦組成打擊群艦隊最初編制。

英國為此次印太區域部署出動廿四架F-35B戰機，並首度運用無人機執行艦隊運補任務。英國海軍表示，打擊群首場操演將在法國周邊水域舉行，接著將在地中海參與北約組織演訓，隨後經紅海、印度洋進入太平洋。在長達七個半月的部署任務期間，將與多達四十個盟友夥伴操演，包括美國、日本、南韓、印度、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭等印太區域國家。打擊群編隊船艦並將對區域內不同國家進行靠港訪問。

中央社記者詢問打擊群是否有在南海、台灣海峽等爭議水域執行自由航行行動的規畫，指揮官布萊克莫爾說，這是屬於更高層級的決策，由政府和高階官員決定，「所有選項當然都存在」。

二○二一年，由航艦「伊麗莎白女王號」領軍的英國航艦打擊群對印太區域展開行動部署，期間打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」曾在由東海前往越南途中通過台灣海峽，主張自由航行權，引發北京不滿。

就在英國艦隊即將啟程之際，英國國防參謀長拉達金九日現身北京，與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立會談。這是十年來首度有英國國防參謀長訪中，部分安全事務專家認為，拉達金訪中，不排除是為避免英國航艦打擊群在中國周邊水域的活動引發危險「誤判」。

華府智庫「大西洋理事會」研究員宋文笛說，中方將對任何重要外國軍艦通過台海表示抗議，不過會克制局勢升級行為。