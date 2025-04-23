克什米爾遊客遭槍手攻擊 印度警方稱至少24死
印度控制的克什米爾（Kashmir）今天驚傳歹徒開槍襲擊遊客，一名資深員警向法新社透露至少24人喪命，當局則稱這是多年來針對平民的最嚴重攻擊事件。
法新社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）譴責這起發生在避暑勝地巴哈甘（Pahalgam）的罪行「令人髮指」，矢言將歹徒繩之以法。
一名叫做瓦希德（Waheed）的導遊告訴法新社，他聽到槍響後趕抵現場，用馬匹載走部分傷者。
他說：「我看到一些人倒在地上，看起來已經死了。」瓦希德未提供姓氏。
歹徒攻擊目標為巴哈甘的遊客，當地距離印控克什米爾重要城市斯利那加（Srinagar）約90公里路程。
當地一名資深員警匿名表示，至少24人慘遭屠殺。
目前為止尚無組織宣稱犯案，但印控克什米爾的反抗者自1989年起發動叛亂並持續至今。當地以穆斯林占多數。
印度與巴基斯坦均聲稱擁有克什米爾主權，各自控制部分地區。
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