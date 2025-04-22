緬甸軍政府延長停火至4/30 中國稱叛軍撤出緬北臘戍

在援助團體和國際調停方呼籲下，緬甸軍政府今天將3月破壞性強震後宣告與叛軍間的停火延長至本月30日。中國則表示，一個緬甸武裝團體正準備將緬北重鎮臘戍交還給軍政府。

法新社報導，緬甸軍政府2021年奪下政權後，引發多邊內戰。今年3月28日緬甸中部發生震矩規模7.7強震、造成3700多人喪命後，軍政府為加速援助物資遞送，同意與眾多反叛武裝團體停火20天。

停火原定今天午夜到期。但根據衝突觀察人士和交戰區域居民說法，停火期間軍政府與叛軍都仍繼續交火。

緬甸軍政府新聞團隊今天發布聲明表示，「為了繼續推動重建與復原進程」，停火將延長至本月30日。

但如同最初宣布停火時，軍政府如今也說，若其他武裝團體發動攻擊，他們不會遲疑反擊。

另一方面，中國外交部今天表示，在北京斡旋下，緬甸少數民族武裝團體「緬甸民族民主同盟軍」（Myanmar National Democratic Alliance Army）與軍政府達成協議交還臘戍（Lashio）。據當地居民說法，軍政府部隊正在重返這座城市。

緬甸民族民主同盟軍去年8月奪下臘戍，這裡是軍政府在緬甸東北的司令部，同時也是緬甸與中國間的重要貿易通道。分析家曾指出，這是內戰開打以來緬甸軍政府最嚴重戰略損失。

不過，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上表示，緬甸民族民主同盟軍準備在不開一槍之下將臘戍交還給軍政府。

據新華社報導，郭嘉昆表示：「應雙方共同邀請，中方於近日派出停火監督組赴緬甸臘戍，監督緬軍和果敢同盟軍停火，見證臘戍城區平穩順利交接。」果敢同盟軍即緬甸民族民主同盟軍。

中國雖是緬甸軍政府重要盟友及武器供應方，但也與在中緬邊境占據領土的緬甸少數民族反叛團體維持關係，例如可號召約8000名戰士的緬甸民族民主同盟軍。

觀察家曾表示，對不願見到其邊境不穩的北京來說，臘戍淪陷超出可容忍範圍。