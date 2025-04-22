印度克什米爾熱門景點武裝攻擊 至少5遊客身亡、8受傷

印度警方消息人士表示，疑似武裝分子今天在克什米爾（Kashmir）地區向遊客開火，造成至少5人喪生、8人受傷，這是該地區近1年來最嚴重的此類攻擊。

路透社報導，這起攻擊事件發生在熱門旅遊地點巴哈甘（Pahalgam），此處風景優美，穆斯林居民占多數。由於近年武裝暴力事件減少，當地每年夏天都會吸引成千上萬遊客造訪。

匿名消息人士表示，事發之後傷者已被緊急送往當地醫院救治。

印度電視台先前報導，這起攻擊造成1人喪生、7人受傷。

印度鄰國巴基斯坦也聲稱對位在喜馬拉雅山區的印控克什米爾擁有主權。自1989年反印度叛亂爆發以來，當地就陷入動盪不安，迄今已造成數以萬計人喪生，但暴力情勢近年來有逐漸平息的趨勢。