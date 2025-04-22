快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

緬甸強震後實施20天停火將屆滿 援助組織籲延長

中央社／ 仰光22日綜合外電報導

緬甸上月發生毀滅性地震後宣布的停火今天就將到期，援助組織和國際調解員呼籲延長停火期限，以減輕賑災壓力。

法新社報導，緬甸軍方2021年發動政變奪取政權，引發多方內戰。在緬甸3月28日發生震矩規模7.7強震後，軍政府表示，將停止攻擊武裝反對派。

此次地震已造成3700多人死亡。

衝突觀察員和戰區居民表示，為期20天的停火期間，雙方戰鬥仍在繼續。目的在促進緬甸中部援助物資運送的停火，將於午夜（台北時間23日凌晨1時30分）到期。

國營媒體今天上午報導，停火協議沒有延長。法新社尚未聯繫到軍政府發言人發表評論。

聯合國表示，3月28日的地震導致6萬多人居住在帳篷，200萬人「急需援助和保護」。

儘管戰事仍在繼續，隨著援助工作進入第4週，人道組織和區域大國呼籲延長暫停敵對行動的時間。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）17日飛往曼谷與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會面，與10國組成的東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國主席進行罕見的秘密會談。馬來西亞目前是東南亞國家協會輪值主席國。

安華表示，他與緬甸反對派「全國團結政府」（National Unity Government）談過，雙方同意「採取一切必要措施避免戰鬥擴大」。

地震 緬甸

延伸閱讀

加薩再提停火方案 盼以人質換5年停火

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

川普施壓俄烏本周和解！烏克蘭將回應 恐用北約夢、克里米亞換停火

俄稱復活節停火30天 烏批未信守承諾

相關新聞

東南亞掃蕩難除 聯國：亞洲詐團像癌症 非洲、南美遭滲透

聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張，連南美與非洲地區都已遭滲透...

尹錫悅內亂罪再開庭 上被告席老神在在 畫面首曝光

南韓前總統尹錫悅去年12月宣布戒嚴被控內亂罪，他在21日上午10時出席第二次庭訊，這次庭審開放媒體拍攝開庭過程，他坐上被...

教宗方濟各也畏懼死亡嗎？從他病危的一句話省思生命

德國大哲學家康德臨終前說「都好」；國學大師臺靜農在病榻握著愛徒林文月的手，努力想說出「人生實難」卻只勉強說了一半；而剛辭世的羅馬天主教教宗方濟各，彌留之際也曾喃喃低語，向世人揭示了某種深刻的真理。即使是偉人也得面對人生終點，他們的最後一句話透露出對生命的什麼體悟？

復活節爆炸案6周年 梵蒂岡譽死者「信仰英雄」

梵蒂岡將正式承認復活節爆炸案遇難者為「信仰英雄」！

加薩再提停火方案 盼以人質換5年停火

哈瑪斯願意釋放所有人質，換更長期的停火！

美中貿易戰被逼選邊站 東南亞國家如何夾縫求生

美中貿易戰急劇升高，東南亞國家淪為第一個主戰場，不但要面對美國的高關稅，還要面對從中國大陸湧入的便宜商品，對當地產業有如雪上加霜。一向不願意在美中之間選邊站的東南亞國家，該如何在夾縫中求生？ 川普第一任的美中貿易戰，迫使原本在中國生產的廠商遷至東南亞，使東南亞國家成為最大受益者。然而現在川普要清除這種「洗產地」做法，對東南亞國家祭出高關稅，不過仍遠低於對中國的145%至245%關稅，中國廠商在東南亞國家生產仍有利可圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。