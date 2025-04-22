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南韓成功發射第4枚軍事衛星 強化對北韓偵察

中央社／ 首爾22日專電

南韓的第4枚軍事偵察衛星今天成功升空並與地面通訊，縮短對北韓的監視週期，有助更精準捕捉北韓動態；第5枚衛星預計今年底前發射。

根據南韓國防部發布新聞，太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」火箭在韓國時間今天上午9時48分（美國當地時間21日晚間8時48分），搭載南韓第4枚軍事偵察衛星從美國佛羅里達州的太空中心發射升空。

發射15分鐘後，偵察衛星與推進器完全分離，進入目標軌道，並在發射2小時39分鐘後成功與地面通訊，將在未來幾個月完成測試評估後，正式開始對北韓的監視偵察任務。

南韓至今分別在2023年12月、2024年4月及12月發射共3枚衛星，今天成功升空的4號衛星與2、3號一樣搭載合成孔徑雷達（SAR），可透過雷達數據合成處理以取得高空間解析度雷達影像，不受日夜天候影響。

南韓軍方的425計畫預計在太空中部署5枚中大型偵察衛星，規劃在今年內發射的5號衛星也將搭載SAR，屆時對北韓的偵察週期可縮短為2小時。

南韓國防部表示，4號衛星發射成功有助提升監視偵察能力，並強化由狙殺鏈（Kill Chain）、韓版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）組成的「三重防禦體系」基礎。

北韓 南韓 衛星

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