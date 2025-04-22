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2027打破男性壟斷 德國跨黨派籲由女性出任下屆總統

中央社／ 柏林22日專電

自1949年德意志聯邦共和國成立以來，德國總統都是由男性擔任。隨現任總統史坦麥爾將於2027年屆滿卸任，多位德國跨黨派政治人物呼籲，是時候由女性接任此職，為德國政治寫下歷史新頁。

德國新政府組建近尾聲，聯邦議會預計將於5月6日舉行總理投票，確認基民盟（CDU）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）當選德國總理。多位政治人物趁新舊政府即將交接之際，呼籲各界積極考慮，2027年由女性出任總統，打破男性長年壟斷局面。

萊茵-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）社民黨（SPD）籍邦長史懷哲（Alexander Schweitzer）表示，女性擔任聯邦總統將對德國性別平等，釋出明確訊號。

基社盟（CSU）婦女部主席夏夫（Ulrike Scharf）則表示，「所有政治都是女性政治」（Alle Politik istFrauenpolitik），強調女性觀點不應只侷限於家庭或平權相關議題，應融入所有公共政策中，認為德國已經準備好迎接一位女總統。

儘管女性參政普及，主政長達16年的前總理梅克爾（Angela Merkel）更深化國際對德國「女性治國」印象，然而在象徵國家的聯邦總統一職上，始終都由男性代表。

德國廣播電台（DLR）回顧歷年總統提名與選舉過程，歷史上具經驗與聲望的潛在女性總統人選，不是缺乏黨內普遍支持，就是在組閣協商或政治妥協中被政黨高層放棄。

在部分選舉中，也曾出現女性候選人自覺勝算渺茫而主動退讓的情況，德國廣播電台分析，政治現實與結構性偏見，成為女性難以躋身總統職位的主要障礙。

以最近一次總統選舉為例，2022年聯邦議會綠黨籍女副議長艾卡特（Katrin Göring-Eckardt）即曾被視為有力潛在人選，最終執政聯盟內部協調支持史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）連任，使女性再次無緣問鼎此職。

根據德國憲法，聯邦總統由每5年召開一次的聯邦大會選出，投票人包括所有聯邦議會議員及由各邦議會依人口比例推派的代表，總人數約為1300人。

總統平時負責簽署法律、任命官員與主持國事儀式，雖屬象徵性元首，但在內閣解散、政府改組或國家遭遇危機時，能肩負起維繫憲政與國家穩定的重要角色。

德國 性別 職位

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