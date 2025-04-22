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加薩再提停火方案 盼以人質換5年停火

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
埃及與卡達近日再次出新停火方案，外界關注以色列是否會接受。（中央社示意圖）
埃及與卡達近日再次出新停火方案，外界關注以色列是否會接受。（中央社示意圖）

哈瑪斯願意釋放所有人質，換更長期的停火！巴勒斯坦官員近日透露，埃及與卡達正提出新的停火方案，盼以釋放所有人質換5到7年停火、以色列撤軍與永久停火。以哈停火在1個月前，因為雙方互相指控違約而破局，哈瑪斯堅持以色列要全面撤軍，以色列卻不願承認哈瑪斯，讓協助調停的美國、埃及與卡達很頭痛。

希望停火時間拉長

根據《英國廣播公司》22日報導，哈瑪斯有不具名資深官員透露，埃及與卡達再度提出新的以哈停戰方案，這次是希望停火5到7年、哈瑪斯將釋放2023年俘虜的全部人質，換更多巴勒斯坦的囚犯，此外也要正式結束以哈衝突，以色列軍隊要撤出加薩走廊。

對此，以色列並沒有發表評論，雙方曾於美國總統川普上台前、1個月前都曾短暫停火，但因為互相指控雙方違約而讓停火協議破局，以色列軍隊持續轟炸加薩走廊且不願撤出。以色列近日也有提出6周的停火方案，但因為要求哈瑪斯解除武裝，因此也沒有達成共識。

調停難讓戰爭結束

以色列也不願讓更多國際社會承認的巴勒斯坦政府（PA）接管加薩走廊。不過以哈衝突至今已經造成至少51240名巴勒斯坦人死亡，以色列則還是當初哈瑪斯以火箭砲攻擊以色列的死亡人數，約1200人左右。從以哈2023年10月衝突至今，美國、埃及與卡達多次在雙方之間調停，雖偶有停火，但都無法讓衝突完全結束。

梵諦岡新聞網》提到，雖然以色列聲稱，希望透過軍事行動營救人質，但目前以色列軍隊在加薩走廊中部的拉法城持續推進，讓數千民眾受困，附近也有約12.4萬人流離失所。

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以色列 卡達 哈瑪斯

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