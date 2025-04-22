復活節爆炸案6周年 梵蒂岡譽死者「信仰英雄」

梵蒂岡將正式承認復活節爆炸案遇難者為「信仰英雄」！2019年斯里蘭卡恐攻事件導致參與復活節主日彌撒的167名信徒身亡，如今，這些死者將擁有「信仰英雄」美名，並被公認為因基督獻出生命的烈士。然而，這起爆炸事件仍存有爭議，並持續調查當中。

獻出生命的烈士

《蘭卡薩拉報》報導，為紀念2019年復活節主日彌撒期間遇難的167名信徒，包括男人、女人和孩子，梵蒂岡將正式承認這些受害者為「信仰英雄」。對此，該稱號是天主教會授予那些為基督教信仰而獻出生命的個人。

這份由已故教宗方濟各先前發表的宣言，並將由科倫坡大主教蘭吉斯樞機主教在聖塞巴斯蒂安教堂舉行的復活節儀式上公開宣讀，該教堂位於恐攻事件的主要遇難地點之一的卡圖瓦皮蒂耶。

此外，恐攻事件也針對斯里蘭卡各地的教會和飯店，造成250多人死亡，數百人受傷。斯里蘭卡天主教會神父克里桑塔強調，「這些人被公認為因基督獻出生命的烈士。」

斯里蘭卡爆炸案

《英國廣播公司》報導，這起恐攻事件震驚了整個國家，自2009年斯里蘭卡內戰結束以來，該國從未經歷過如此程度的暴力案例。然而，這起事件的調查卻一直存在爭議。

據報導，穆斯林極端分子聲稱對恐攻事件負責，但受害者家屬和少數派基督教社區公開提出批評，其指責政府對恐攻事件的嫌疑人並未積極採取行動。此外，有消息指出安全部門負責人或當時政府並沒有對恐攻事件的情報採取行動，導致當地民眾的憤怒情緒日益高漲。

如今，斯里蘭卡當局重新開始對恐攻事件進行調查，總統調查委員會的報告也轉移給中央調查機構進行分析比對，並強調問責、透明度和正義對於緬懷受害者和恢復公眾信任至關重要。

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