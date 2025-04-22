快訊

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

教宗方濟各腦中風釀心臟驟停 醫曝恐是血栓打到這位置

復活節爆炸案6周年 梵蒂岡譽死者「信仰英雄」

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
2019年斯里蘭卡恐攻事件導致參與復活節主日彌撒的167名信徒身亡。（中央社）
2019年斯里蘭卡恐攻事件導致參與復活節主日彌撒的167名信徒身亡。（中央社）

梵蒂岡將正式承認復活節爆炸案遇難者為「信仰英雄」！2019年斯里蘭卡恐攻事件導致參與復活節主日彌撒的167名信徒身亡，如今，這些死者將擁有「信仰英雄」美名，並被公認為因基督獻出生命的烈士。然而，這起爆炸事件仍存有爭議，並持續調查當中。

獻出生命的烈士

蘭卡薩拉報》報導，為紀念2019年復活節主日彌撒期間遇難的167名信徒，包括男人、女人和孩子，梵蒂岡將正式承認這些受害者為「信仰英雄」。對此，該稱號是天主教會授予那些為基督教信仰而獻出生命的個人。

這份由已故教宗方濟各先前發表的宣言，並將由科倫坡大主教蘭吉斯樞機主教在聖塞巴斯蒂安教堂舉行的復活節儀式上公開宣讀，該教堂位於恐攻事件的主要遇難地點之一的卡圖瓦皮蒂耶。

此外，恐攻事件也針對斯里蘭卡各地的教會和飯店，造成250多人死亡，數百人受傷。斯里蘭卡天主教會神父克里桑塔強調，「這些人被公認為因基督獻出生命的烈士。」

斯里蘭卡爆炸案

英國廣播公司》報導，這起恐攻事件震驚了整個國家，自2009年斯里蘭卡內戰結束以來，該國從未經歷過如此程度的暴力案例。然而，這起事件的調查卻一直存在爭議。

據報導，穆斯林極端分子聲稱對恐攻事件負責，但受害者家屬和少數派基督教社區公開提出批評，其指責政府對恐攻事件的嫌疑人並未積極採取行動。此外，有消息指出安全部門負責人或當時政府並沒有對恐攻事件的情報採取行動，導致當地民眾的憤怒情緒日益高漲。

如今，斯里蘭卡當局重新開始對恐攻事件進行調查，總統調查委員會的報告也轉移給中央調查機構進行分析比對，並強調問責、透明度和正義對於緬懷受害者和恢復公眾信任至關重要。

【更多精采內容，詳見

信仰 恐攻 斯里蘭卡

延伸閱讀

當年我在梵蒂岡看到白煙選出教宗方濟各 馬英九伉儷出席就職禮

方濟各腦中風釀心臟衰竭亡！梵蒂岡曝光遺囑 要求銘文只刻1行字

川普：將與第一夫人一起參加教宗葬禮

川普：將與第一夫人一起參加教宗葬禮

相關新聞

復活節爆炸案6周年 梵蒂岡譽死者「信仰英雄」

梵蒂岡將正式承認復活節爆炸案遇難者為「信仰英雄」！

加薩再提停火方案 盼以人質換5年停火

哈瑪斯願意釋放所有人質，換更長期的停火！

美中貿易戰被逼選邊站 東南亞國家如何夾縫求生

美中貿易戰急劇升高，東南亞國家淪為第一個主戰場，不但要面對美國的高關稅，還要面對從中國大陸湧入的便宜商品，對當地產業有如雪上加霜。一向不願意在美中之間選邊站的東南亞國家，該如何在夾縫中求生？ 川普第一任的美中貿易戰，迫使原本在中國生產的廠商遷至東南亞，使東南亞國家成為最大受益者。然而現在川普要清除這種「洗產地」做法，對東南亞國家祭出高關稅，不過仍遠低於對中國的145%至245%關稅，中國廠商在東南亞國家生產仍有利可圖。

逼學生接受內定還要家長保證 揭日本新形態的求職騷擾

日本求職季壓力山大，企業為搶優秀畢業生，竟強迫學生放棄其他機會，甚至要求家長保證孩子會去上班。該作為逼得日本政府不得不出面提醒企業，不得有「結束求職騷擾」（オワハラ／OWAHARA）的行為，應尊重學生的職業選擇自由，不要再用壓力逼人上車。

英國航艦打擊群啟程 前進印太促安全穩定

繼2021年後，英國航空母艦打擊群今天再度展開對印太區域的行動部署。領軍打擊群的航艦「威爾斯親王號」（HMSPrince...

英國航艦打擊群啟程赴印太 展示完全作戰能力

英國航空母艦打擊群今天自英格蘭南部朴茨茅斯軍港啟程，展開對印太區域的行動部署。打擊群指揮官布萊克莫爾（JamesBlac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。