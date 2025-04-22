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聯合國：東南亞網路詐騙產業正蔓延全球

中央社／ 曼谷21日綜合外電報導

聯合國今天在報告中指出，數十億美元網路詐騙產業背後的亞洲犯罪集團，在東南亞官方追擊行動未能遏制下，正在向全球各地擴散，包括南美和非洲。

路透社報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）表示，近年來東南亞湧現的犯罪網絡已發展成複雜的全球性產業。他們設立龐大園區，吸納數萬名勞工，其中許多人是遭販賣而來，被迫去詐騙世界各地的受害者。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，儘管東南亞各國政府加強打擊力道，犯罪集團仍在區域內外活動，「可能無法逆轉的溢出效應已經發生了…犯罪集團可以根據他們所需…自由挑選和移動」。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，保守估計全球有數百個大型詐騙營地，每年創造數百億美元不法利益，呼籲各國合作努力切斷這些黑幫的金流。

聯合國毒品暨犯罪辦公室區域分析師沃傑西克（John Wojcik）表示：「區域性網路詐騙產業…已經超越其他跨國犯罪，因為容易擴展，能在網路上接觸數以百萬計的潛在受害者，無須跨境移動或走私非法物品。」

單是美國就通報2023年加密貨幣詐騙活動有超過56億美元的損失，其中包括逾400萬美元的所謂「殺豬盤詐騙」（pig-butchering scams）或愛情詐騙，通常是以老年人和弱勢群體為詐騙對象來榨取錢財。

數月來，中國、泰國和緬甸當局領頭嚴厲打擊泰緬邊境非法地區的詐騙活動；泰國更切斷了詐騙園區的電力、燃料和網路供應。

但聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，犯罪集團已經適應了這種變化，將行動轉移到「東南亞最偏遠、最脆弱、準備最不足的地區」，特別是寮國、緬甸、柬埔寨等地，利用一些治理薄弱、貪腐盛行的司法管轄區。

在最近的泰緬邊境打擊行動中，有來自巴西、奈及利亞、斯里蘭卡和烏茲別克等超過50國的公民獲救。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，國際社會正處於「關鍵轉捩點」，若不能解決這一問題，將「給東南亞帶來前所未有的後果，並波及全球」。

東南亞 聯合國 詐騙

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