帛琉總統重申挺台「要有價值」

帛琉總統惠恕仁承諾將維持和台灣的邦交，表示台帛關係「至死不渝」，但他也警告，面對中國大陸施壓，與台北維持邦交的小國必須拿出實質經濟成果，向國內民眾證明挺台的價值。

惠恕仁日前在雪梨智庫羅伊國際政策研究院發表談話時表示，在他四年任期內不會改變帛琉對台立場，並強調台灣在新冠疫情期間曾伸出援手，雙邊經濟夥伴關係也相當密切。他說：「我相信一個原則，結婚就是至死不渝。」

不過他接受英國金融時報訪問時也強調，領導人必須讓國民看到外交關係帶來的實質效益，這項選擇才站得住腳，是否維持邦交，最終還是回到「就業、機會和民生」等具體面向。

帛琉和美國關係密切，是三個與美國簽有「自由聯合協定」的太平洋島國之一。根據協定，帛琉公民有權在美國生活與工作。帛琉允許美國駐軍並接受美國大量金援，不過，帛琉受到美國政府裁撤國際開發總署（USAID）影響。太平洋地區充斥中國大陸製造的電信網路也成為話題。惠恕仁說，對於有美軍駐紮的帛琉來說，維持「乾淨網路」符合華府戰略利益。他說：「我們在帛琉很清楚，只要我把什麼東西放進手機裡，中國就看得到，這些設備一定要全部拆掉重新更換。」