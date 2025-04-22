限制36年鬆綁 菲國放寬官員與台經貿交流

菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去卅多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，以擴大吸引台灣投資與發展經貿合作的機會。

中央社報導，菲律賓政府公報資訊網廿一日公布總統府第八十二號備忘錄通告，放寬一九八九年時任總統艾奎諾夫人透過第三一三號行政命令所訂的官員與台交流限制。

菲律賓總統府文官長貝沙明於四月十五日代表總統馬可仕，簽署備忘錄通告。第三一三號行政命令原禁止菲律賓所有政府官員訪問台灣、接見台灣官員，或在未經外交部批准的情況下，與台灣進行官方交流。

在新的備忘錄通告之下，除了總統、副總統、外交部長和國防部長之外，其餘政府官員若為經濟、貿易和招商目的，可在使用一般護照、不使用官方頭銜的前提下赴台。

但相關政府官員赴台之前，需先與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）協調，行程結束後需向馬尼拉經濟文化辦事處及菲律賓外交部提交報告。

這意味菲律賓官員今後訪台，只需知會馬尼拉經濟文化辦事處，不再需要菲律賓外交部批准；菲律賓與中國有外交關係，菲律賓外交部對「一中政策」較無彈性。

此外，第八十二號備忘錄通告也准許菲律賓政府官員在經貿目的下接見台灣訪團，但需在至少五天之前知會馬尼拉經濟文化辦事處，會後也需向馬尼拉經濟文化辦事處以及菲律賓外交部提交報告。

第八十二號備忘錄通告仍然禁止政府官員或部門與台灣簽署協議、備忘錄及交換文件，除非事先獲得菲律賓外交部核准，必要時還須獲得總統府授權。

我外交部表示，外交部長林佳龍對菲國政府務實推動台菲關係表示肯定，並認為菲國新規範將有助台灣在「總合外交」下，持續深化台菲實質合作。