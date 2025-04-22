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美菲軍演前夕 中菲黃岩島再衝突

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

在美菲於南海舉行「肩並肩」大型聯合軍演的前一日，中共解放軍南部戰區廿日指控一艘菲律賓護衛艇當日未經大陸政府批准，「非法侵入」黃岩島（我稱民主礁）領海，並稱南部戰區海軍組織兵力依法追蹤監視、警告驅離。

在美菲肩並肩軍演廿一日起登場的前幾個小時，解放軍南部戰區廿日夜發布上述消息。南部戰區海軍發言人趙志偉批評菲方行為嚴重侵害中方主權，嚴重違反國際法相關規定，並正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此產生的一切後果由菲方承擔。

中國大陸、菲律賓和台灣都是黃岩島的主權聲索國。大陸曾在去年十一月片面公告黃岩島領海基線，以此強化主權宣示。

中菲本輪在黃岩島的對峙始於去年十一月，菲律賓總統馬可仕簽署海洋區域法和群島海道法，以國內法強化菲律賓在南海的主權聲索範圍及其海洋相關權利，其中包含將黃岩島和南沙群島大部分島礁納入菲國專屬經濟區。

菲國這兩項新法引來中方不滿，大陸隨即公布南海島礁的「標準名稱」及黃岩島領海基線予以反制，解放軍南部戰區也在同月底組織海空兵力，於其所謂黃岩島領海領空及周邊區域進行戰備警巡，並於此後持續強化對該海域的管控力度。

菲律賓海岸防衛隊日前指控一艘大陸海警船於本月十四日在距離黃岩島約卅六海里處加速，並採取行動阻擋一艘菲國船隻的航行路線，漠視海上安全。中方則反控菲國海警船數度從艦艏穿越大陸海警船的行駛航線並危險接近。

主權 菲律賓 黃岩島

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