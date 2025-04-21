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石破茂委託公明黨魁 將親筆信轉交習近平

中央社／ 台北21日電
日本首相石破茂。 圖／法新社
日本首相石破茂。 圖／法新社

共同社報導，日本首相石破茂今天會晤22至24日將訪問中國的公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫，並將他寫給中國國家主席習近平的親筆信委託齊藤轉交。報導指出，齊藤此行將會晤中共黨政要員，美國川普政府的關稅措施可能被列入會談議題。

根據報導，石破茂今天在首相官邸會晤齊藤鐵夫，但沒有提到石破茂這封寫給習近平親筆信的任何內容。而齊藤此行將在北京與中共黨政要員會談，目前正在協調相關事宜。

儘管未提及信函及會談內容，報導指出，預料齊藤鐵夫與中方會談時，將要求中國解除因福島核處理水排海而對日本水產品採取的進口限制，並恢復進口日本牛肉。此外，川普（Donald Trump）政府的關稅措施也可能成為會談議題。

齊藤鐵夫在與石破茂會晤後向媒體表示，他此行希望從「與日本政府不同的觀點」出發，針對日本國民「對中國抱有的關切」進行坦率交流。

川普 日本 石破茂

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