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沉默、震驚甚至痛哭 信眾湧梵蒂岡聖伯多祿廣場悼教宗方濟各

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
教宗方濟各21日辭世，一名男子當天在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉著十字架，帶領群眾哀悼。美聯社
教宗方濟各21日辭世，一名男子當天在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉著十字架，帶領群眾哀悼。美聯社

英國BBC報導，教宗方濟各辭世消息傳出，許多民眾震驚哀痛低頭哭泣，湧入聖伯多祿廣場哀悼。

報導說，當時聖伯多祿大教堂的鐘聲響起，宣告方濟各辭世。上萬民眾陷入沉默，氣氛哀傷。BBC記者訪問了現場來自印度、南非、丹麥和其他國家的信眾，他們都表示，最懷念方濟各為天主教會更具包容性所付出的努力。

BBC拍到的照片也顯示，現場有人舉著十字架，帶領民眾為方濟各逝世哀悼。

來自義大利的觀光客阿萊西亞．薩爾帝尼（Alessia Saltini）表示，方濟各辭世「令人震撼」。她告訴路透：「今天早上發生的事，我們有點難過，我們知道方濟各的身體狀況，實際上已有心理準備。」

許多觀光客在復活節周末假期後仍留在義大利羅馬。一名來自阿根廷的遊客貝卡．圖沙（Becca Tusa）告訴路透：「我是來這裡慶祝復活節的。我覺得教宗在復活節周末假期辭世意義非常重大。我是阿根廷人，教宗也是，因此這對我們而言意義重大。這是令人感傷的時刻，同時也充滿感激和對生命的讚頌。」

梵蒂岡宣布教宗方濟各辭世後，聖伯多祿廣場鐘聲響起影片：https://www.tiktok.com/@cnn/video/7495739964718599470

教宗 方濟各 義大利

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