聯合國報告：詐團像癌症 擴散迅速難根除

聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張，連南美與非洲地區都已遭滲透，而東南亞各國的掃蕩行動並未能有效遏止其活動。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，近年來在東南亞興起的這些犯罪網絡，開設了可容納數萬名「員工」的大型詐騙園區，許多人是被販運來並被迫從事詐騙工作，如今已演變成一個高度組織化的全球性產業。

儘管東南亞各國政府已加強打擊力度，UNODC指出，犯罪集團仍持續轉移據點，「一場可能無法逆轉的外溢效應已經發生……讓這些犯罪團體可以依照其需求，自由選擇與遷移其活動據點」。

UNODC東南亞和太平洋地區代理代表霍夫曼（Benedikt Hofmann）形容，「它像癌症一樣擴散。當局在一個地區進行治療，但病根永遠不會消失，只是轉移而已」。

根據保守估計，全球存在數百個大型詐騙農場，每年產生數百億美元的利潤。UNODC呼籲各國攜手合作，加強打擊這些犯罪集團的資金流動。