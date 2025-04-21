快訊

「眾量級」母公司涉逃漏稅！家寧一家人全成被告 母怒：不要再拍了

聯合國報告：詐團像癌症 擴散迅速難根除

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張。圖為聯合國在紐約的總部。(路透)
聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張。圖為聯合國在紐約的總部。(路透)

聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張，連南美與非洲地區都已遭滲透，而東南亞各國的掃蕩行動並未能有效遏止其活動。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，近年來在東南亞興起的這些犯罪網絡，開設了可容納數萬名「員工」的大型詐騙園區，許多人是被販運來並被迫從事詐騙工作，如今已演變成一個高度組織化的全球性產業。

儘管東南亞各國政府已加強打擊力度，UNODC指出，犯罪集團仍持續轉移據點，「一場可能無法逆轉的外溢效應已經發生……讓這些犯罪團體可以依照其需求，自由選擇與遷移其活動據點」。

UNODC東南亞和太平洋地區代理代表霍夫曼（Benedikt Hofmann）形容，「它像癌症一樣擴散。當局在一個地區進行治療，但病根永遠不會消失，只是轉移而已」。

根據保守估計，全球存在數百個大型詐騙農場，每年產生數百億美元的利潤。UNODC呼籲各國攜手合作，加強打擊這些犯罪集團的資金流動。

東南亞 聯合國 詐騙

延伸閱讀

招募友人到柬埔寨！詐團持電擊棒恐嚇 彰化男被判1年6月

新加坡總統出訪華府與紐約 將會見聯合國秘書長

影／台中阿嬤級資深議員張瀞分被詐團問是否未婚 她想回嗆：我28歲

檢警逮詐團95人...24歲女主嫌歐俞彤高調炫富遭求刑25年！男友躲柬埔寨逍遙

相關新聞

沉默、震驚甚至痛哭 信眾湧梵蒂岡聖伯多祿廣場悼教宗方濟各

英國BBC報導，教宗方濟各辭世消息傳出，許多民眾震驚哀痛低頭哭泣，湧入聖伯多祿廣場哀悼。

日本擁抱電子甲烷等人工燃料 朝綠能目標邁進

對日本大型公用事業來說，電子甲烷（e-methane）、合成氣（syngas）等實驗室製造的人工燃料，是邁向綠能的重要一...

聯合國報告：詐團像癌症 擴散迅速難根除

聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張，連南美與非洲地區都已遭滲透...

尹錫悅內亂罪第2次庭審 質疑證人作偽證

韓國前總統尹錫悅今天為涉嫌主導內亂案出庭，他與證人就是否指示「拖出議員」展開激烈攻防，並質疑陸軍首都防衛司令部第1警備團...

菲律賓總統府頒布通告 放寬官員與台灣交流限制

菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，以擴大吸引台灣投資與發展經貿合作的機會

黃仁勳將赴日會首相石破茂 為發展人工智慧

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日在東京拜會日本首相石破茂，黃仁勳表示，日本需要更多能源和新的基礎設施，以發展人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。