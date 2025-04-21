菲美肩並肩軍事演習 未納入中共侵台場景

菲美一年一度的「肩並肩」聯合軍事演習今天登場，菲美軍事官員表示，演習聚焦維護南海的安全威脅，未將中共侵台的場景納入演習規畫。

2025年菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習今天在菲律賓三軍總部展開，美菲雙方各約有1萬2000人及6000人參與今年的演習，定位為菲美共同因應區域安全威脅的「全面戰鬥測試」。

菲律賓與台灣地理相近，由於中國不時對台實施軍事演習，媒體關切菲美是否將中共侵犯台灣的場景納入今年的肩並肩演習。

美國太平洋戰區陸戰隊司令葛林（James Glynn）回應，「我會說『沒有』，我們正關注更大範圍內緊張局勢的加劇，這次的焦點是南海。」

葛林指出，中國若攻台當然會造成緊張局勢加劇，但這是「極端的例子」，菲美肩並肩演習不針對任何國家，也非「蓄意挑釁」，而是測試參與國之間的整合度與協調度。

菲方肩並肩指揮官羅倫索（Francisco Lorenzo Jr.）則說，菲美在規畫肩並肩演習時，並未把台灣海峽的狀況納入考量，演習並不針對任何國家，而是菲美軍之間，旨在提高國土防衛能力的訓練，以阻止其他國家入侵菲律賓。

羅倫索補充，菲律賓憲法聲明放棄以戰爭作為國家政策的工具，如果台海發生衝突，菲律賓武裝部隊將不會參與，而是捍衛菲律賓自己的領土完整。

但他也說，菲美「當然有」因應台海衝突的計劃，但不能對外透露。

另一方面，葛林提到，早在他抵達馬尼拉之前，美國陸戰隊第一遠征軍1支分隊已在幾小時內，從美國西岸向菲律賓直接投射了一批兵力，其餘部隊把更多的兵力投放至澳洲北部，再從澳洲北部向菲律賓投射。

他說，這只是短短「幾小時」，而不是「天」或「週」，沒有幾個國家有這樣的能力。