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菲律賓總統府頒布通告 放寬官員與台灣交流限制

中央社／ 馬尼拉21日專電
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，以擴大吸引台灣投資與發展經貿合作的機會。

菲律賓政府公報資訊網（Official Gazette）今天公布總統府第82號備忘錄通告（Memorandum Circular），放寬1989年時任總統艾奎諾夫人（Corazon Aquino）透過第313號行政命令所訂的官員與台交流限制。

菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）於4月15日代表總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），簽署新的備忘錄通告。

第313號行政命令原禁止菲律賓所有政府官員訪問台灣、接見台灣官員，或在未經外交部批准的情況下，與台灣進行官方交流。

在新的備忘錄通告之下，除了總統、副總統、外交部長和國防部長之外，其餘政府官員若為經濟、貿易和招商目的，可在使用一般護照、不使用官方頭銜的前提下赴台。

但相關政府官員赴台之前，需先與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）協調，行程結束後需向馬尼拉經濟文化辦事處及菲律賓外交部提交報告。

這意味著菲律賓政府官員今後訪台，只需知會馬尼拉經濟文化辦事處，而不再需要菲律賓外交部批准；菲律賓與中國有外交關係，菲律賓外交部對「一中政策」較無彈性。

此外，第82號備忘錄通告也准許菲律賓政府官員在經貿目的下接見台灣訪團，但需在至少5天之前知會馬尼拉經濟文化辦事處，會後也需向馬尼拉經濟文化辦事處以及菲律賓外交部提交報告。

第82號備忘錄通告仍然禁止政府官員或部門與台灣簽署協議、備忘錄及交換文件，除非事先獲得菲律賓外交部核准，必要時還須獲得總統府授權。

外交部 菲律賓 馬尼拉

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