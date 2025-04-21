黃仁勳將赴日會首相石破茂 為發展人工智慧

管教子女的方式經常跟動物扯上關係，虎媽、海豚式教養、貓熊媽，比比皆是。其實，歐美學界對管理子女的方式共4大派別，臨床和發展心理學家Diana Baumrind在1960年代先定義出3種，1980年代從史丹福大學的研究結果補列第4種，從緊迫盯人到放牛吃草，各有支持者。科學實證揭露，其中一種效果最好……

2025-04-21 08:00