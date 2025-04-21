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塔斯社：俄羅斯法院認定Google非法洩漏俄軍傷亡

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯塔斯社（TASS）今天引用法院文件報導，莫斯科法院認定Alphabet旗下的谷歌（Google）非法洩漏在烏克蘭陣亡的俄羅斯軍人個人資料。

塔斯社提到，法院文件稱，一段上傳到影音平台YouTube的影片內容披露了有關俄軍在烏克蘭陣亡的資訊，以及他們的個資。

路透社報導，多年來，俄羅斯一直命令外國科技平台刪除其認為非法的內容，例如有關俄烏戰爭的所謂「虛假資訊」，並對不遵守規定的平台處以小額但持續性的罰款。

由於不在上班時間，Google沒有立即回覆透過電郵發出的置評請求。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年12月指責Google是時任美國總統拜登（Joe Biden）領導的政府用以謀取政治利益的工具。

俄羅斯 文件 烏克蘭

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