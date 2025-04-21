極端宗教迫害不斷 奈及利亞基督徒受苦

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

奈及利亞基督徒正遭遇種族滅絕！今年4月奈國中部發生數十名基督徒遭到殺害，關懷全球基督徒的組織認為，這種攻擊背後脫離不了宗教歧視以及爭奪土地，而且情況已持續數十年未見改善。

迫害猶如種族滅絕

據《福斯新聞網》報導，奈及利亞的基督徒佔該國總人口46%，但面臨伊斯蘭武裝份子的持續迫害與殺戮，國際基督徒關懷協會(ICC)主席傑夫・金表示，「奈及利亞的基督徒正被消滅。我們必須直言這就是種族滅絕。」

他舉例，2025年4月2日到3日發生在高原州博科斯郡（Bokkos County）攻擊，造成超過60名基督徒被殺、383間房屋遭焚燒，類似攻擊早已持續20年，情況還愈演愈烈。據ICC與當地消息來源指出，就在上週末，又有54名基督徒參加棕枝主日禮拜後遭到屠殺。

2025年「敞開的門世界守望名單」就迫害基督徒上，將奈及利亞在排名第七名。「敞開的門」執行長萊恩・布朗表示，「奈及利亞北部與中部的基督徒面臨博科聖地、伊斯蘭國西非省與富拉尼武裝民兵的極端暴力，這些激進組織殺害了數千名信徒、摧毀數百間教會並造成基督徒流離失所。高原州最近的攻擊事件只是這場宗教迫害危機的最新篇章。」

曾研究伊斯蘭極端份子背景的主教阿尤巴・馬塔瓦分析認為，「部分極端份子可能受到意識形態洗腦，認為可以向基督徒奪取土地。雖然這些人人數不多，但已對基督徒團體造成重大傷害。」

爭奪土地爆發衝突

據《法蘭西24》報導，由於穆斯林富拉尼族群大多為牧民，許多農民則是基督徒，因此，在奈及利亞「中部地帶」發生的攻擊事件往往參雜了宗教或族群因素。近幾十年來，高原州發生的土地掠奪、地方原住民與被視為外來人口之間的政治與經濟緊張以及激進穆斯林與基督教傳教士的大量湧入，更造成當地分裂日益加劇。

【更多精采內容，詳見 】