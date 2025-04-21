德國新聯合政府5月執政 議長籲與極右黨派應對共識

德國新任聯合政府預計5月執政，面對極右翼的德國另類選擇黨支持率高漲，德國國會議長克洛克納（Julia Klöckner）20日公開呼籲，國會議會團體必須就「如何與德國另類選擇黨（AfD）打交道」達成共識。

德國新聯邦政府將由聯盟黨與社民黨在國會聯合的328席共組新政府。基民盟籍、聯盟黨國會議員巴恩（Jens Spahn）近期出面主張，「像對待其他反對黨一樣對待德國另類選擇黨」。

綜合媒體報導，巴恩主張在國會程序、議事規則與委員會中，基於少數與多數權利，德國另類選擇黨國會議員有機會能夠擔任委員會要職。巴恩言論引發後續爭議。

根據德國第一電視台（ARD）報導，社民黨共同黨主席埃斯肯（Saskia Esken）與黨主席克林拜耳（LarsKlingbeil）先後批評。 埃斯肯說，「令人憤概且危險」。

克林拜耳批評，「它不必要，且錯的」。克林拜耳強調，社民黨不會與德國另類選擇黨正常化互動，巴恩引起的這場討論顯示基民盟內部仍未達成共識。

面對國會未來該如何處理與另類選擇黨的爭端，議長克洛克納接受德媒週日畫報（Bild Am Sonntag）訪問時表示，在必須遵守且大家都清楚的遊戲規則下，「主席團不會差別對待對任何議會團體與議員」，呼籲國會議員與黨團取得共識。

德國另類選擇黨在今年2月德國國會選舉中成為第2大贏家，在國會總席次630席中，佔有152席，僅次於基督教民主聯盟（CDU）與基督教社會聯盟（CSU）在國會結盟的聯盟黨208席；社會民主黨（SPD）獲得120席居第3。

德國另類選擇黨自2013年6月成立至今，曾被德國聯邦憲法保護局多次警告，並歸類為極右翼政黨；在2017年加入國會後，此黨議員從未出任過國會委員會主席等實權職位。

據德國商務日報（Handelsblatt）指出，在聯盟黨與社民黨提出的聯合執政協議中，規定排除任何政治層面與違憲、反民主和極右翼的黨派合作，包括在國會提出聯合動議、選舉協議等合作形式。

除社民黨外，基民盟內部也傳出不同意見。基民盟勞工協會（CDA）主席拉德克（Dennis Radtke）警告，要小心助長德國另類選擇黨的「受害者敘事」。拉德克對德國商報表示，在任何原因投票給一個德國另類選擇黨政客之前，「我寧願失去我的手」。

基民盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）多次公開表示不會與德國另類選擇黨合作。在2月23日國會選舉後，梅爾茨帶領聯盟黨，展開與社民黨協商籌組大聯合政府的聯盟談判。

基於黨派色彩，聯盟黨代表黑色，社民黨代表紅色，黑紅聯盟雙方在兩週前共同提出一份聯合執政協議。在基社盟（CSU）黨主席索德首先同意聯合執政協議後，目前仍待基民盟與社民黨的意見。據德媒報導，德國國會預計5月6日選出下一屆德國總理，隨著梅爾茨可望當選，德國政府的更迭也接近尾聲。