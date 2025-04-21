尹錫悅內亂罪二度開庭！上被告席畫面首曝光 老神在在閉目養神

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅去年12月宣布戒嚴被控內亂罪，他在21日上午10時（台灣時間上午9時）出席第二次庭訊，這次庭審開放媒體拍攝開庭過程，他坐上被告席的畫面也首度曝光。

韓聯社描述，尹錫悅穿著深藍色西裝、紅色領帶，頭髮梳理整齊進入法庭。他在庭內面無表情，緊閉雙唇，偶爾緊盯對面檢察官席，也不時低聲與律師交談。

根據歐新社釋出照片，尹錫悅睜大眼睛，貌似情緒激動與鄰座對話；另一張則是尹錫悅閉目養神，老神在在的樣子。

隨著庭審開始，法官宣布，鑑於此案受到高度關注，法院決定允許媒體拍攝開庭過程，以保障公眾知情權。相較之下，首場庭審時法院則以「時間不足以徵詢被告意見及完成程序」為由，禁止媒體拍攝。

法院在正式進入審理程序前，要求攝影記者離開法庭。

尹錫悅曾任檢察總長，他目前因戒嚴面臨內亂罪指控，檢方指出他在去年12月3日短暫宣布戒嚴，出動軍隊包圍國會，企圖阻止國會表決推翻其戒嚴令，涉嫌意圖推翻憲政秩序。

數日後，國會通過對尹錫悅的彈劾案。憲法法院於4月4日裁定彈劾成立，尹錫悅即刻被解職。

尹錫悅在首次出庭時為自己辯護，表示當時實施戒嚴並不構成內亂。然而檢方反駁稱，根據他對國政的看法及事前準備，這一行動是蓄意發動「暴亂」，其目的是「破壞憲法體制」。