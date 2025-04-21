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新加坡總統出訪華府與紐約 將會見聯合國秘書長

中央社／ 新加坡21日專電

新加坡總統尚達曼今天到美國華府與紐約進行5天工作訪問，將會見聯合國秘書長等外交及金融界人士。美國總統川普日前祭出的關稅措施引發各界譁然，新加坡被課10%的對等關稅。

根據新加坡總統府新聞稿表示，尚達曼（TharmanShanmugaratnam）將共同主持世界銀行集團就業問題高級諮詢委員會（High-Level Advisory Council onJobs）召開的會議，並出席有關創造就業機會的活動。

訪美期間，尚達曼將會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、外交、金融、智庫等領域人士。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協（ASEAN）國家。在川普列出的名單中，新加坡只被課10%的對等關稅、相對較低。不過，新加坡身為全球化最大獲益者之一，憂心全球貿易體系進一步震盪、間接衝擊既有經貿秩序。

新加坡政府日前成立「經濟韌性小組」，由副總理顏金勇領軍，希望協助企業面對關稅對產業的衝擊，聚焦與企業共享訊息、即時因應挑戰以及協助企業與人員轉型，藉此在新的經濟格局中找到定位。

新加坡總理黃循財曾指出，新加坡出口到美國的商品面臨10%對等關稅，短期內對新加坡的直接影響可能還不大，但若其他國家也仿效美方作法、拋棄世界貿易組織（WTO）框架、轉向僅根據自身利益與個別國家進行貿易，後果將相當嚴重，各界要做好心理準備，迎接更多不確定性。

新加坡貿工部日前預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。由於新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

新加坡 美國

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