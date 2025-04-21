27位法國議員出訪前 遭以色列取消簽證

27位法國左翼國會議員和地方官員原定今天訪問以色列和巴勒斯坦領土，但他們說，他們的簽證在兩天前遭以色列政府取消。

法新社報導，就在幾天前，以色列才剛阻止兩位英國執政黨工黨（Labour Party）國會議員入境。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前表示，法國很快就會承認巴勒斯坦國，引發外交緊張。在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）戰爭期間，馬克宏試圖向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施壓，要求解決加薩（Gaza）局勢。

以色列內政部表示，根據一項允許當局禁止可能不利以色列者入境的法律，這27人的簽證已被取消。

這個訪問團中有17位成員來自法國生態黨（Ecologist）和共產黨（Communist），他們表示，他們是以色列「集體懲罰」下的犧牲者，並呼籲馬克宏干預。

這些官員在聲明中表示，他們是受到法國駐耶路撒冷領事館邀請，將展開為期5天的訪問，原定造訪以色列和巴勒斯坦領土，作為「強化國際合作與和平文化」使命的一環。