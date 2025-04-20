熬過肺炎！教宗方濟各乘座駕見信徒 復活節文告籲加薩停火

羅馬天主教教宗方濟各今天乘坐敞篷座駕進入聖伯多祿廣場，在梵蒂岡復活節彌撒活動後，問候數以萬計的天主教徒；這是他熬過雙側肺炎病情之後首次這麼做。

路透社報導，現年88歲的教宗方濟各（Pope Francis）坐在白色座駕後方加高的椅子上，群眾則於聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）內部的通道旁排排站，許多人高喊「教宗萬歲」。

聖伯多祿廣場因為復活節而裝飾著五彩繽紛的鮮花，教宗座駕於廣場周邊幾處短暫停留，助手從群眾中抱來小嬰兒讓教宗給予祝福。

教宗遵循醫囑限制工作量，並未主持梵蒂岡的復活節彌撒，但在活動尾聲為「致全城與全球」（Urbi etOrbi）文告露面。

他在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）陽台看著助手代為朗讀復活節文告，透過這次文告，他再度呼籲加薩走廊（Gaza Strip）立即停火。

教宗因為肺炎住院長達5週之前，早已加強力道批評以色列在加薩走廊的軍事行動，今年1月他曾形容加薩人道處境「非常嚴峻且令人羞愧」。

在復活節文告中，教宗形容加薩處境「引人關注且極其惡劣」，他呼籲巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）釋放剩餘以色列人質，同時譴責全世界「令人擔憂的」反猶太主義趨勢。

文告指出：「我呼籲交戰各方停火、釋放人質，並援助渴望未來擁有和平的飢民。」

哈瑪斯上週拒絕以色列另一份暫時停火提案，呼籲達成全面性協議，以結束加薩走廊戰爭，並願意釋放所有以方人質來交換遭以色列關押的巴勒斯坦人。

但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天說，他已經指示以軍加強施壓哈瑪斯。

哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列南部，以方統計約有1200人死亡、251人被擄至加薩當人質，以哈戰爭就此引爆。

根據加薩走廊衛生當局，開戰以來，已有超過5萬1000人死於以色列攻勢；加薩衛生部並稱，過去1個月內就有1600人喪命。