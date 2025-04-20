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教宗出院後首度現身重大場合 為信眾送上復活節祝福

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
教宗方濟各20日在復活節彌撒後，搭乘教宗座駕穿越聖伯多祿廣場，向信眾揮手致意。法新社
教宗方濟各20日在復活節彌撒後，搭乘教宗座駕穿越聖伯多祿廣場，向信眾揮手致意。法新社

英國天空新聞報導，羅馬天主教教宗方濟各上月出院後首度現身重大場合。他20日搭乘教宗座駕穿越聖伯多祿廣場人群，為聚集慶祝復活節的上萬名信眾送上祝福。

方濟各2月14日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院，一度病危，3月23日才出院。

88歲的方濟各坐著輪椅，被推到聖伯多祿大教堂入口處陽台，再搭乘教宗座駕穿越聚集在聖伯多祿廣場的人群。他看起來很虛弱，信眾以歡呼和掌聲迎接方濟各，反覆高呼「教宗萬歲」。

這是方濟各因肺炎住院五周接受治療以來，公開露面最久的一次。

在助手宣讀「致全城和全球」祝福文告前，方濟各向群眾表示，「兄弟姊妹們，復活節快樂」，並呼籲結束烏克蘭和加薩衝突。

文告寫道：「願復活的基督賜予受戰爭摧殘的烏克蘭他的復活節平安之禮，並鼓勵各方繼續努力，實現公正且持久的和平。在這個禧年，願復活節也成為釋放戰俘和政治犯的合適時機。」

方濟各搭乘教宗座駕經過時，信眾們伸手拍攝教宗。教宗座駕也停下來多次，以便方濟各祝福嬰兒和幼童。

方濟各19日和訪問羅馬的美國副總統范斯會面。梵蒂岡稱兩人針對國際衝突、移民和囚犯等議題交換意見。

復活節 教宗 方濟各 梵蒂岡 羅馬

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