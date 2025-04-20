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「在復活節互道祝福」 梵蒂岡：教宗短暫與美國副總統范斯會晤

中央社／ 梵蒂岡20日綜合外電報導
梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天復活節上午短暫會晤美國副總統范斯（JD Vance）。法新社
梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天復活節上午短暫會晤美國副總統范斯（JD Vance）。法新社

梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天復活節上午短暫會晤美國副總統范斯（JD Vance）。今天是范斯赴羅馬之行的最後一天。

法新社及梵蒂岡新聞網報導，教廷發表簡短聲明指出，雙方有機會在今天復活節上午互相寒暄問候，這次會面持續了幾分鐘，是在當地時間上午11時30分（台北時間下午5時30分）後不久於教宗居所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）進行。

另據路透社報導，聲明指出：「教宗方濟各進行了短暫的私人會面…持續了幾分鐘，在復活節互道美好的祝福。」

范斯週末與家人一同造訪義大利，他昨天才與梵蒂岡高階官員進行更為正式的談話。教宗日前罹患危及生命的肺炎並住院近40天，目前正在休養中，因此未參與上述討論。

教宗和梵蒂岡官員之前抨擊美國總統川普（DonaldTrump）政府的幾項政策，包括遣返數以百萬計移民，以及廣泛削減美國對外援助和國內福利計畫。

方濟各稱打擊移民是一種「丟臉的事」。在2019年成為天主教徒的范斯，則引用中世紀天主教教理為此一政策辯護。

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