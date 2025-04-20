26日進行第3輪核談判 美官員：美國與伊朗今談判取得良好進展

美國高階官員表示，美方與伊朗在今天的第2輪核談判取得「非常良好的進展」。伊朗方面指稱，這次會談氣氛「富建設性」，將於4月26日進行第3輪核談判。

法新社報導，這名美國官員指出：「今天，我們在羅馬歷經4小時的第2輪談判，在我們的直接和間接討論中取得非常良好的進展。」

此外，這名官員也證實了伊朗的說法，即美伊雙方同意下週再次會面。

根據法新社今天稍早的報導，伊朗國家電視台指出，由阿曼斡旋的羅馬會談持續了約4小時，會談氣氛「富建設性」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X發文表示：「雙方同意在未來幾天內重啟技術層級間接會談，並於4月26日繼續進行2位高階談判代表的會談。」