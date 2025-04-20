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英最高法院裁決「平等法」女性法律定義 群眾上街聲援跨性別

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國最高法院裁定英國《平等法》只承認生理女性，抗議者舉行集會，爭取跨性別權利。路透
英國最高法院裁定英國《平等法》只承認生理女性，抗議者舉行集會，爭取跨性別權利。路透

英國最高法院16日裁決「平等法」（Equality Act）當中女性的定義指的是「生理性別」後，數以千計民眾今天在倫敦及愛丁堡集會，公開力挺跨性別者的權利。

法新社報導，在倫敦的國會大廈外頭，倡議人士、抗議者、工會及民間社團揮舞旗幟，並高舉「跨女是女性」、「跨性別權利是人權」等標語

自我認同為非二元性別者、來自西班牙的32歲研究人員柴雅斯（Eevee Zayas）說道：「我最擔心的是，這項裁決會讓極端主義者覺得掌握權力。跨性別族群面臨的仇恨犯罪（會）增加。」

英國最高法院裁決指出，唯有以生理性別來解釋性別，更衣室、廁所、女性專屬病房等單一性別的場所及服務才能「適當運作」。

正在經歷性別轉換的跨女布朗（Joe Brown）認為，裁決公布後，「性別轉換的每件事都會變得更加困難」，還會造成醫療保健管道受阻、跨性別者不敢出櫃等疑慮。

倫敦 最高法院 標語 英國 跨性別

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