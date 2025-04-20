曼谷審計大樓被震倒 陸承建商中鐵十局1陸籍董事被捕！
緬甸3月28日發生強震期間，泰國曼谷興建中的審計大樓倒塌。泰國媒體報導，泰國特別調查局拘捕了承建商中國中鐵十局（泰國）有限公司1名中國籍董事，並正通緝3名泰國籍人員。
綜合曼谷郵報（Bangkok Post）及泰國媒體「鮮新聞英文報」（Khaosod English）19日報導，泰國特別調查局（Department of Special Investigation）拘捕了中鐵十局（泰國）有限公司（China Railway No.10（Thailand） Co）中國籍董事，名為Zhang Chuanling。他已被帶到特別調查局總部問話。另外，3名泰國籍人員正被通緝。
報導表示，調查人員重點調查中鐵十局被指控在泰國使用掛名股東經營公司，與義泰發展公共有限公司（Italian-Thai Development Plc）組成ITD-CREC財團，以獲得泰國國家審計署大樓施工合約。
調查發現，據ITD-CREC的股權結構，Zhang Chuanling占49%，被通緝的3名泰國籍人員共占51%。調查局懷疑有人違反1999年的「外商經營法」。
報導表示，其他泰國調查機構會繼續調查事件，包括懷疑使用不合規格的鋼鐵。
報導表示，在大樓倒塌現場，目前救援隊正集中清理升降機井周圍的瓦礫，預計會在該處找到約30名失蹤者的屍體。
據曼谷市政府稱，近日又發現了幾具屍體，死亡人數增至47人，另有47人下落不明。
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