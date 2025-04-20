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土耳其情報首長會見哈瑪斯領導人 討論援助加薩

中央社／ 伊斯坦堡19日綜合外電報導

以色列上月對加薩（Gaza）重啟軍事行動；土耳其情報局長卡林今天在土耳其會見巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」高層官員，討論如何對飽受戰爭蹂躪的加薩提供援助。

法新社引述土耳其官媒安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡林（Ibrahim Kalin）與哈瑪斯（Hamas）政治委員會主席達威希（Mohammad Darwish）率領的代表團進行會談，雙方談到確保永久停火的各項倡議，以及對抗以色列擬用武力驅逐加薩人民的方法。

卡林向他們保證土耳其將繼續提供支持，並表示若有新的行動來占領、併吞巴勒斯坦土地，土耳其必將反對到底。

哈瑪斯聲明表示，他們領導階層強調願意「立即達成全面換囚協議，作為停火的交換條件」，並要求以色列撤出加薩、開始重建工作並終結以方封鎖行動。

哈瑪斯並說，希望「立即實施埃及提案，亦即由獨立派人士和足以承擔重任的民族人物組成特別委員會，治理加薩走廊」。

哈瑪斯已於17日暗示它拒絕接受以色列最新提出的45天停火協議，他們主張應以「全面性」協議來結束以哈2023年10月爆發、歷時18個月的戰爭。

以色列在先前與哈瑪斯簽署的停火協議第1階段到期後，於3月2日宣布暫停人道援助物資進入加薩走廊。

哈瑪斯指控以色列「把飢餓當作武器」。然而，以色列矢言繼續封鎖加薩，並說這是迫使哈瑪斯釋放仍被關押在加薩的58名以色列人質的唯一方法。

以色列 哈瑪斯 土耳其

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