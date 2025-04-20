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哈瑪斯拒停火 內唐亞胡：已指示軍方加大壓力

中央社／ 開羅／耶路撒冷19日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯本週拒絕以色列再次暫時停火提案，反而要求達成結束戰爭來換取釋放人質的協議後，以色列總理內唐亞胡今天說，已指示軍方加大對哈瑪斯壓力。

路透社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在深夜電視演說中表示，儘管戰爭代價沉重，但以色列「別無選擇，只能繼續為我們的生存而戰，直至勝利」。

埃及調解員一直在努力恢復停火，以色列試圖延長曾讓38名人質獲釋的暫時停火後，上月放棄停火。

哈瑪斯（Hamas）表示，只有在結束戰爭的協議下，才會釋放剩餘人質。哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊引發戰爭。

哈瑪斯今天稍早表示，已找到一名在本週以色列空襲中喪生的警衛遺體，這名警衛當時負責看守擁有以色列雙重國籍的士兵亞歷山大（Edan Alexander），據信他是加薩最後一名還存活的美國公民。

哈瑪斯表示，不清楚亞歷山大的下落。內唐亞胡今天發表談話也未提及亞歷山大。

停火協議破裂以來，以色列一直對加薩進行空襲。巴勒斯坦衛生當局表示，今天的攻擊造成至少50名巴勒斯坦人死亡。

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）3月表示，釋放亞歷山大是「首要任務」。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 戰爭

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