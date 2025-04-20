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德國記者遇襲倍增 抗爭現場網紅比主流媒體受信任

中央社／ 柏林19日專電

無國界記者組織發布年度報告，2024年德國記者在採訪現場遭遇暴力與敵意加劇，攻擊多來自以巴衝突示威與極右翼活動。在社會議題高度極化的抗爭場域中，社群意見領袖反比傳統媒體受到受訪者青睞，新聞工作與自由正面臨多重壓力。

關注全球新聞自由的無國界記者組織（RSF）4月中旬發佈「近距離觀察2025：無國界記者組織德國新聞自由現況」調查報告，聚焦在德國新聞工作者面臨的暴力威脅、政治與社會壓力，以及媒體制度與法律環境挑戰。

根據調查，2024年德國共記錄89起記者遭攻擊事件，其中75起為直接肢體攻擊。記者最常在示威現場遭遇暴力，尤以與以巴衝突相關的集會最為嚴重。報告指出，攻擊形式包括拳打腳踢、潑灑辣椒水，甚至有記者倒地後仍遭圍毆，部分人因此送醫治療。

以巴戰事升溫後，許多抗議者批評德國主流媒體過度偏袒以色列，對加薩民眾處境報導不足，引發與記者間的對立情緒。

多家媒體機構向RSF提到，以巴衝突相關示威中，抗議者對媒體展現出強烈敵意，來自主流媒體的記者現場很難找到受訪者，不如在社群平台累積大量追蹤者的網紅或相關議題網路意見領袖，受到示威者歡迎。

不僅肢體暴力，記者也面臨來自編輯室內外的壓力。多名媒體人告訴RSF，針對以色列軍事行動的批評性報導，常遭內部否決或要求修改用語，擔心引發反猶指控。一些記者更因私人社群貼文或採訪角度被解僱。

報告也指出，具移民背景與女性記者，為網路仇恨言論特別集中的攻擊對象，她們時常被貼上支持巴勒斯坦的標籤，遭帶有性別與種族歧視的辱罵與騷擾，成為社群媒體暴力的重災區。

除示威現場與網路暴力，極右翼與陰謀論團體的行為也不容忽視，報告列出2024年有21起來自此類群體的攻擊事件，包含在德國另類選擇黨（AfD）集會遊行中對記者施暴、地方報社如艾希斯費爾德日報（Eichsfelder Tageblatt）辦公室遭納粹符號油漆塗鴉攻擊。

RSF警告，記者在當前政治與社會極化中日益成為出氣筒，新聞自由不僅受限於法律環境，更受到社會氛圍與仇恨言論的直接威脅，呼籲德國政府與媒體機構應採取具體措施保護記者，並強化對假訊息與網路仇恨的規範。

以巴衝突 德國 社群媒體

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