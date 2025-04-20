美伊第3輪核談判26日登場 伊朗：會談富建設性

美國和伊朗代表今天結束關於德黑蘭核計畫的第2輪高風險會談，雙方同意1週後再次會面，進行進一步討論。

法新社報導，根據伊朗國家電視台，由阿曼斡旋的羅馬會談持續了約4小時，會談氣氛「富建設性」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X發文表示：「雙方同意在未來幾天內重啟技術層級間接會談，並於4月26日繼續進行2位高階談判代表的會談。」

阿曼當局表示，第3輪談判將在首都馬斯開特（Muscat）舉行，這也是1週前首輪談判的地點。

這是自美國總統川普於2018年退出具里程碑意義的核協議以來，美國與伊朗這兩個敵對國家之間首次進行如此高層的會談。