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美又襲葉門 至少74死 15個月以來最大死傷

聯合報／ 記者顏伶如、編譯茅毅／綜合報導
美軍十七日又一次空襲葉門武裝團體青年運動。翌日在葉門首都沙那，青年運動支持者上街舉標語並揮舞旗幟來展現反美立場。（歐新社）
美軍十七日又一次空襲葉門武裝團體青年運動。翌日在葉門首都沙那，青年運動支持者上街舉標語並揮舞旗幟來展現反美立場。（歐新社）

葉門武裝團體青年運動十八日說，美國中央司令部十七日晚間對濱紅海的葉門荷台達省港口拉斯伊薩發動空襲，造成至少七十四人喪生、一七一人受傷。這是美國總統川普一月廿日就任後，對青年運動的最新攻擊。

該司令部說，這次空襲旨在切斷青年運動的收入，該港一直是該武裝團體違法獲利的來源之一。法新社十八日報導稱，這是美國近十五個月以來對此一伊朗支持的武裝團體，最致命的一次攻擊行動。

這是美國對青年運動的最新轟炸行動中，首度攻擊青年運動控制的石油設施。此次空襲在美國與伊朗即將於十九日在羅馬舉行第二輪核會談前，而美方認為青年運動的軍事行動與伊朗發展核武息息相關。

美國鎖定青年運動的原因在於它攻擊以色列和行經紅海船舶，紅海同時又是全球貿易重要通道。伊朗為了對抗以色列而建立的「抵抗軸心」中，青年運動已成為唯一還能經常對以色列發動攻擊的武裝團體。

川普回任後，就加強對付青年運動，矢言將加以徹底消滅，除了空襲與加強制裁，並重新將青年運動列為外國恐怖組織。但紐約時報十八日引述消息人士報導，五角大廈官員已在閉門簡報中坦言，近來的一波波轟炸，在摧毀青年運動龐大且大多位於地下的軍火庫上成效有限。

拉斯伊薩港是油輪停靠的一大樞紐，為青年運動在葉門占據的地區提供能源。分析師指出，這次空襲可能對當地民眾日常生活造成嚴重影響。

青年運動官媒「馬西拉電視台」則引述地方官員報導，至少八十人死亡、一五○人受傷。相關報導並播出空襲後的景象，包括散落拉斯伊薩港的屍體等，引發的烈火照亮夜空。

美國 運動 青年

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