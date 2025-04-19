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柬埔寨海軍基地接受中國援建 日本兩艦首度泊港

中央社／ 東京19日專電

日本海上自衛隊兩艘艦艇今天在柬埔寨雲壤海軍基地泊港，這是這座接受中國支援擴建的柬埔寨海軍基地首度有外國船艦靠港。日媒報導，一般認為，在中國增強海洋行動之際，日本期待與柬埔寨加強合作關係。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上自衛隊的掃雷母艦「豐後」號（Bungo）與掃雷艦「江田島」號（Etajima）今天在柬埔寨西南部的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）泊港，柬埔寨特別舉行歡迎典禮。

有關自衛隊到柬埔寨靠港的意義，海上自衛隊、第3掃雷隊司令、1等海佐（海軍上校）天野晉介表示，「象徵日本與柬埔寨兩國長期以來的合作關係正加強」。柬埔寨海軍主管則是表達由衷的歡迎之意。

雲壤海軍基地接受中國的資金翻修、擴建，本月才完工。這是柬埔寨這座海軍基地翻修後首度有外國船艦泊港。美國擔憂這座基地會被中國利用為軍事用途，日本期待藉由這次到雲壤海軍基地泊港，能加強日本與柬埔寨的合作關係。

報導說，因美國擔憂中國的影響力擴大，持續牽制柬埔寨，柬埔寨接受與美國有同盟關係的日本的船艦泊港，是希望在中美之間取得平衡。

日本 柬埔寨 海軍

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