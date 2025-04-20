加拿大總理 點名陸干預內政

加拿大預定廿八日舉行國會大選，總理卡尼在十七日的辯論中被問到加拿大最大安全威脅時答道：中國大陸。他並指稱，中國也是北極地區的新興威脅之一。

卡尼十八日在加拿大安大略省尼加拉瀑布市記者會中再提到，加拿大必須對抗中國干預（加國內政）的威脅，並批評中國在俄烏戰爭中與俄羅斯合作，還說中國對亞洲構成威脅，尤其台灣。

卡尼說，就地緣政治來看，中國是（加拿大）最大威脅，「我們正採取行動因應」。中國駐加大使館則尚未對此置評。

加拿大安全情報局官員三月聲稱，此次大選恐面臨外國介選，並點名北京。對此，中國駐加使館發言人回應說，中國一貫奉行不干涉內政原則，從沒有、也毫無興趣干涉加國內政，堅決反對在沒事實依據下抹黑中國。

隨著選戰進入最後階段，卡尼領導的執政黨自由黨在民調中暫居領先。就川普政府對加拿大汽車及鋼鋁，以及不符合美墨加協定的商品加徵關稅，加拿大也對美國輸加商品還以報復性關稅。

卡尼強調，加拿大不會尋求採取「對等」金額的報復性措施，但事實是全球貿易體系正重新調整；「與美國共同的價值觀正在轉變，因此我們（加美間）的互動程度也將隨之轉變」。

卡尼還說，加拿大有機會與當世兩大經濟體美中以外的地方接觸；「在歐洲、東協（ASEAN）、南方共同市場（Mercosur）和世界其他地方都有龐大機會，我們可在那些地方進一步深化，我們應該且也會這樣做」。