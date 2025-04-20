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美伊第2輪閉門核會談 羅馬舉行

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普的中東特使威科夫、伊朗外長阿拉奇十九日在義大利羅馬舉行第二輪美伊核談判，與十二日首輪會談一樣由阿曼外長布沙迪居中傳話。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，由於會談已創造具建設性的氣氛，因此伊美及阿曼三方代表團會進行更多「間接」會談，也同意本周六在阿曼舉行第三輪會談。

此次美伊談約四小時。美聯社十九日報導，一位匿名美官員說，美伊是在羅馬的阿曼駐義大使館開會；伊朗外交部發言人巴格赫里稱，美伊代表團分處不同會議室並舉行間接會談。

阿拉奇十八日在莫斯科會晤俄羅斯外長拉夫羅夫後說，若華府能克制不要提出不合理、不切實際要求，伊朗可能與美國達成協議，但他未對此詳述。阿拉奇也稱伊朗在首輪談判觀察到美方「某種程度的認真」，但仍「嚴重懷疑美方意圖及動機」。伊朗官員一向堅稱美伊談判只聚焦核計畫、撤銷制裁等議題。

拉夫羅夫則說俄方準備好協助、斡旋或扮演任何有益伊美兩國的角色。俄國過去已在伊朗核談判插一腳，也是二○一五年伊朗核協議簽署國。分析家暗示若美伊達成協議，俄方可能接管濃度達百分之六十的伊朗濃縮鈾。

川普十八日被問到是否會考慮讓伊朗保有民用核計畫時說，他非常希望阻止伊朗取得核武，「他們不能有核武。我希望伊朗偉大繁榮」。川普十七日說他不急著對伊朗動用軍事手段，認為伊朗想談判。

美國國安會發言人休斯在會前聲明，川普已說伊朗不能有核武且不排除任何選項，並授權與伊朗直接和間接會談以向德黑蘭表明這點，但川普也言明不能無限期談下去。美國國務卿魯比歐十八日則呼籲歐洲國家，決定是否依二○一五年伊核協議啟動伊朗違約時恢復聯合國制裁的「回彈」機制。

威科夫和阿拉奇上一輪會談在阿曼首都馬斯開特舉行，兩人間接會談後曾面對面會晤，雙方均稱會談具建設性。路透十八日引述一位伊朗高官報導，伊朗代表在該會談告訴美國代表，伊方準備好接受對其鈾濃縮的若干限制，但美方需提供嚴密保證川普不會像二○一八年退出伊朗核協議，再度退出新的核協議。

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）十八日報導另稱，阿拉奇未來幾天內將訪北京。

另，路透十九日引述一位以色列官員及兩位知情人士報導，以色列過去數月已向川普政府提出一系列攻擊伊朗核設施的選項，但儘管川普已告知以色列總理內唐亞胡美國目前不願支持，以色列仍不排除數月內攻擊伊朗核設施。

紐約時報上周報導，川普本月稍早在白宮對內唐亞胡說，希望優先與伊朗做外交談判。但以色列官員現在認為，以軍仍可能發動較不需美國支持的有限攻擊。此舉可能惡化以方與川普關係並危及美國對以的更廣泛支持。

伊朗 川普 美國

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