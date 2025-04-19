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復活節好消息！普亭宣布「停火30小時」 盼烏國能效法

斡旋美伊核談判之際 阿曼蘇丹將訪莫斯科與普亭會談

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

俄羅斯和波斯灣國家阿曼今天表示，阿曼蘇丹海賽姆將於22日在莫斯科與俄國總統普亭舉行會談。阿曼正在斡旋關於伊朗核計畫的高層級談判。

法新社報導，克里姆林宮表示，普亭（Vladimir Putin）與海賽姆（Haitham bin Tariq）的會談內容將涵蓋「國際與區域待議事項的當前問題」，以及在「貿易和經濟」及「金融與投資」等領域發展合作。

阿曼蘇丹辦公室也發表聲明說，普亭邀請海賽姆從21日起展開為期2天的國是訪問。

聲明表示，這次訪問是為了促進阿曼與俄羅斯以符合彼此願望的方式增強關係。

在阿曼斡旋下，美國與伊朗今天在義大利首都羅馬就德黑蘭的核計畫舉行第2輪會談。

美伊兩國12日已在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行過首輪會談，雙方均以「具建設性」形容這場談判。

俄羅斯 普亭 羅馬 蘇丹

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