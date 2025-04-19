擴建後首次迎接外國海軍艦艇 習近平剛離開柬埔寨…日本軍艦來了

（德國之聲中文網）本周六，兩艘日本海上自衛隊掃雷艦——「豐後」號（Bungo）和「江田島」號（Etajima）——停靠於柬埔寨西哈努克省的雲壤海軍基地。這是該基地完成中方資助的擴建工程後首次迎接外國海軍艦艇訪問。

「豐後」號長達141米，「江田島」號67米，兩艦共載有170名水兵，計劃在柬埔寨進行為期四天的友好訪問。日本駐柬使館稱，此次靠港是其自1月起展開的11國巡訪任務之一，並強調這一訪問是「日柬關係的歷史性事件」。

美國關注基地可能成中國海外據點

2019年，《華爾街日報》報導稱，中國可能獲得該基地30年使用權，包括駐軍、儲存武器及停靠戰艦等，引發美方長期警覺。2022年中柬啟動港口升級工程，並拆除了美方先前在該基地建設的設施。

儘管柬埔寨政府強調，所有「友好國家」的軍艦只要滿足條件均可停靠，但美方仍擔憂該基地未來可能作為中國在泰國灣的軍事前哨。

此次日本艦艇靠泊被普遍解讀為柬方試圖向美國釋放開放透明信號。日本防衛大臣中谷元早前表示，此舉象徵日柬友誼，有助於維護地區和平與穩定。

日中在柬博弈加劇

就在日本軍艦抵達前一天，中國國家主席習近平剛剛結束對柬為期兩天的國事訪問，繼續鞏固中國在該國的地緣影響力。中柬近年來在政治、經濟與軍事領域日益緊密，被廣泛視為「鐵桿盟友」。

而東京近年來則加強與金邊的外交關係，以在東南亞地區抗衡北京的擴張性影響力。

美軍去年曾造訪附近港口

值得注意的是，去年12月，美國海軍「薩凡納」號戰艦（USS Savannah）曾訪問雲壤附近的西哈努克市民用港口，為美艦八年來首次停靠柬埔寨。

日方使館周六在聲明中強調，日本此次艦艇訪問象徵對「航行自由、基於國際法的自由開放國際秩序」的支持，並旨在推動區域穩定。

（美聯社）

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