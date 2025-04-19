培養接班人？金正恩攜女出席活動秀父愛 電視台罕見放多顆特寫鏡頭

北韓國營傳媒播出周二（15日）平壤和盛地區第三期1萬戶住宅竣工儀式的紀念演出影片，期間多次播放金正恩女兒金主愛的單獨特寫鏡頭，引發關注。

根據《北韓日報》，北韓中央電視台播出金正恩父女出席平壤和盛地區第三期1萬戶公寓竣工儀式的40分鐘的影片，兩人並排坐著觀看慶祝演出，畫面中多次出現金主愛的臉部特寫鏡頭。

報導指，金主愛在父親金正恩身邊開心地觀看歌手們的演出，她一邊鼓掌，一邊跟著唱歌。電視還播出演出結束後，金正恩離開活動現場時，緊緊拉著金主愛的手，以及金正恩走下鋪著紅地毯的舞台後，輕輕地摟著女兒的後背，先把她帶到專用奔馳車的後座上等，細心照顧金主愛的畫面。

和盛地區竣工儀式是北韓「五年內平壤建5萬戶住宅」計劃的一部份，該區域被定位為「平壤新城」。金正恩多次視察現場並表示「很抱歉現在才帶來現代化住宅」。此外，區域內大型戶外電子屏幕顯示「社會主義萬歲！」標語，成為現代化象徵。

Today, #KimJongUn attended the opening ceremony of the 10,000 flats in the third stage of the Hwasong area in #Pyongyang



Kim Ju Ae was present



This project is part of the 8th #WPK Congress' plan, which calls for the construction of 50,000 new homes in Pyongyang pic.twitter.com/D71pSIDIHh — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) 2025年4月15日

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文章授權轉載自《香港01》